Kjaer: "Stupore? Quando Theo contro l’Atalanta ha attraversato il campo ed è arrivato in porta…"

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha scelto un evento della sua carriera che gli ha scatenato emozioni diverse: "Felicità? Scudetto con il Milan. Delusione? Mondiale 2022. In Danimarca si dibatteva se andare o no in Qatar. Sembrava di non essere lì per giocare. Spavento? L’Europeo col malore di Christian, chiaro. In Turchia una volta i tifosi avversari hanno invaso il campo per picchiare giocatori e arbitro. Ho visto gli altri che correvano e ho capito che dovevo correre pure io... Stupore? Quando Theo contro l’Atalanta ha attraversato il campo ed è arrivato in porta…".

Il danese ha poi commentato nel dettaglio lo scudetto vinto con il Milan nella stagione 2021-2022: "Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere. Pioli è stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli 'calma, respira'. Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo".

