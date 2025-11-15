Suwarso: "Milan-Como a Perth? Decisione della Lega, pensiamo sia un bene per il campionato"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha parlato anche della possibilità che la sfida di campionato contro il Milan si giochi a Perth in Australia a febbraio 2026. Ecco le sue parole: "Credo che la situazione sia ancora quella: la Serie A sta aspettando l’ok da FIFA e dalla Federazione asiatica. Noi supportiamo la Lega: pensiamo sia un bene per il campionato.

È stata una decisione della Lega. Quando è stata resa pubblica, era ormai fuori. Noi siamo stati scelti per giocare e abbiamo dato il nostro assenso. Ma non esiste un modo giusto per queste decisioni. Qualcuno sarà sempre d’accordo e qualcuno no. Bisogna guardare al bene collettivo, non solo del club ma della Lega”.

