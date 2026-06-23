Biasin critico: “Cardinale non ha avuto le idee chiare, ha detto bugie ai tifosi e poi ha scelto quello che c’era già in casa”

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Fabrizio Biasin commenta le nuove scelte di Cardinale riguardo il nuovo organigramma societario.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle scelte di Cardinale riguardo il nuovo assetto societario. Queste le sue parole.

"Nel momento in cui i vertici del Milan azzerano la dirigenza, e in quel caso può anche se una cosa sensata rispetto a un fallimento sportivo, ma se hai le idee chiare su quello che vuoi fare. Il Milan non ha avuto le idee chiare perché altrimenti non si spiega tutto quello che è successo in queste settimane, se mi racconti che vai in giro per l'Europa, o meglio fai affidamento su un'agenzia per cercare dei dirigenti validi per fare il tuo nuovo progetto, e dopo il giro di mezza Europa la tua decisione finale è puntare su quello che avevi già in casa che era un po' diciamo il sottobosco che noi non conoscevamo benissimo ma che già era presente, significa aver completamente sconfessato tutto quello che avevi in mente e lo hai fatto anche dicendo qualche bugia ai tuoi tifosi ai quali avevi promesso una nuova dirigenza che doveva passare da dirigenti importanti in giro per l'Europa".