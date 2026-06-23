USA, ottime notizie per Pochettino: Pulisic torna in gruppo

USA, ottime notizie per Pochettino: Pulisic torna in gruppoMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Buone notizie per Pochettino: Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo. Il rossonero ha smaltito il leggero problema al polpaccio

Buone notizie per gli USA, che tra l’altro sono già qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali: Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo dopo che aveva saltato la sfida contro l’Australia per un problema al polpaccio accusato contro il Paraguay. Il rossonero sarà probabilmente a disposizione di Pochettino per la sfida di venerdì notte contro la Turchia di Vincenzo Montella.