Mondiali, oggi tocca ancora al Portogallo di CR7. Leao gioca?
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Questa sera c'è di nuovo in campo il Portogallo. Contro l'Uzbekistan Leao partirà dalla panchina o sarà finalmente titolare?
Dopo il deludente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo alla prima giornata, uno scarno 1-1, questa sera torna nuovamente in campo il Portogallo di CR7. Il campione portoghese ha ricevuto numerose critiche, alcune anche un po' ingenersose, dopo la gara d'esordio terminata in parità. Questa sera, fischio d'inizio alle 19.00, potrà rifarsi contro l'Uzbekistan.
Da capire se il rossonero Rafa Leao partirà titolare o inizialmente sarà in panchina. Contro il Congo è subentrato nel secondo tempo ma è stato letteralmente surclassato fisicamente da Wan-Bissaka, che non è riuscito a saltare neanche una volta.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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