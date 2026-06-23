Ravezzani sull’organigramma societario: “Sono tutte seconde linee, ma chissà che magari si rivelano dei geni”

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Fabio Ravezzani commenta il nuovo organigramma societario del Milan deciso da Gerry Cardinale.

Sul canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato del nuovo assetto societario del Milan deciso da Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Allora, dopo tanto cercare, Gerry Cardinale ha concluso l'organigramma del Milan. Ecco, questa premessa che stiamo facendo, detta quasi un mese fa, avrebbe lasciato intendere che sono arrivati dei nomi importanti per un grande rilancio, con una professionalità testata, con vittorie, con successi, nulla di tutto questo. Cardinale promuove le seconde linee e quindi crea una struttura che sostanzialmente è identica a quella precedente, promuove, diciamo, i vice e con un allenatore nuovo. Che cosa può far pensare tutto questo? Intanto una premessa, il calcio è talmente pazzo, per nostra fortuna, che anche le costruzioni più grottesche alla fine si possono dimostrare invece efficaci. Quindi chissà mai che in questa situazione di incertezza generale dove vengono promosse all'improvviso delle figure non così importanti da anni nel club senza che avevano mai che avessero mai avuto grandi spazi, che invece si rivelino dei geni che erano stati sottovalutati".