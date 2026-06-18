Biasin: "Il Milan ha preso in giro i tifosi. Tutto fatto un po' a caso, un po' improvvisato"

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Biasin ha sottolineato che secondo lui il Milan sta prendendo in giro i tifosi, specificando che sembra tutto fatto un po' a caso

Ultime ore sempre più assurde in casa rossonera con la brutta figura sui dirigenti tedeschi Krosche e Hardung: dopo che erano stati dati per fatti e con l'accordo in mano, è saltato tutto perchè l'Eintracht Francoforte non ha li ha liberati per una questione di tempistiche e di progetto già avviato. A commentare questo e la situazione del Milan in generale ci ha pensato anche il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto come ospite su Cronache di Spogliatoio.

BIASIN, IL MILAN HA PRESO IN GIRO I TIFOSI

Le parole di Fabrizio Biasin sulla situazione attuale del Milan: "Anche questa il Milan, inteso come la proprietà del Milan, abbia in qualche maniera un po' preso in giro i suoi tifosi. È una cosa che sta capitando troppo spesso perché a livello di dichiarazioni vengono dette determinate cose e poi a livello di fatti siamo ancora alla fase, ok l'allenatore è stato scelto ma chi lo ha scelto? L'ha scelto Cardinale. Quindi qualunque dirigente verrà adesso prescelto non è colui che ha messo lì il tecnico. Mi sembra un pasticcio assurdo che non è un pasticcio che si merita il Milan. Mi sembra tutto fatto un po' a caso, tutto un po' improvvisato".