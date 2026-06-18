Calciomercato
Camarda di nuovo rossonero, il comunicato del Milan
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Arriva anche la conferma ufficiale del Milan: Francesco Camarda torna ad essere un calciatore rossonero dopo l'esperienza al Lecce
Dopo il comunicato del Lecce arriva anche quello del Milan: Francesco Camarda è nuovamente un calciatore rossonero.
FRANCESCO CAMARDA, IL COMUNICATO DEL MILAN
AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026.
Rossonero again. Welcome back, Francesco 🤝 pic.twitter.com/J9aoFYB59Q— AC Milan (@acmilan) June 18, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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