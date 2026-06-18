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Camarda di nuovo rossonero, il comunicato del Milan

Camarda di nuovo rossonero, il comunicato del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 18:32News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Arriva anche la conferma ufficiale del Milan: Francesco Camarda torna ad essere un calciatore rossonero dopo l'esperienza al Lecce

Dopo il comunicato del Lecce arriva anche quello del Milan: Francesco Camarda è nuovamente un calciatore rossonero.

FRANCESCO CAMARDA, IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026.