Canovi: "Quella del Milan è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi"

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Dario Canovi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Quella del Milan è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi"

Il Milan ha deciso di voltare pagina puntando su idee innovative. Per dare forma al futuro del club, la dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo giusto per avviare un nuovo ciclo di successi.

Dopo una stagione caratterizzata da problemi continui e risultati altalenanti, la società è pronta a cambiare direzione. Amorim approda in rossonero dopo l'esperienza al Manchester United.

L'entusiasmo dei tifosi però è tutto da conquistare. Serviranno tempo e continuità per permettere alla squadra di assimilare il nuovo progetto. Aggressività, ritmo e calcio propositivo saranno i pilastri della nuova gestione. Il campo e il lavoro quotidiano faranno la differenza. Amorim dovrà riportare fiducia e grandi ambizioni al Milan.

Intanto Dario Canovi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Quella del Milan è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi. Io trattavo con presidenti tifosi, dall'altra parte avevo la facilità di discutere con qualcuno che amava la sua squadra, oggi pensano solo a come recuperare i soldi".