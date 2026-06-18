Canovi sul Milan: "L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso". Ecco a cosa si riferisce
Il Milan ha scelto di aprire una nuova fase della propria storia puntando su idee innovative. Per costruire il futuro del club e gettare le basi di un progetto duraturo, la dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo perfetto per guidare la rinascita rossonera e avviare un nuovo ciclo ricco di ambizioni.
Dopo una stagione difficile, segnata da risultati inferiori alle aspettative e da prestazioni poco convincenti, la società ha deciso di intervenire con decisione. L'obiettivo è quello di riportare il Milan ai vertici attraverso un percorso chiaro e una crescita costante. Amorim arriva dopo la sua esperienza al Manchester United, una tappa importante della sua carriera che ha contribuito ad arricchire il suo bagaglio tecnico e professionale nonostante momenti negativi.
Tra i tifosi cresce la curiosità per il nuovo progetto e per le idee che il tecnico portoghese cercherà di trasmettere alla squadra. Per ottenere risultati serviranno tempo, continuità e fiducia nel lavoro quotidiano. Intensità, organizzazione e mentalità offensiva saranno elementi centrali della sua proposta calcistica. Il campo sarà il giudice definitivo. Amorim avrà la responsabilità di restituire entusiasmo, competitività e grandi ambizioni al Milan.
Intanto Dario Canovi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso, vogliono continuare una politica di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Liberarsi di tutti come ha fatto Cardinale...come fai a farlo senza avere un progetto alternativo, con un dg, un ds e un allenatore?
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