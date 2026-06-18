Canovi sul Milan: "L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso". Ecco a cosa si riferisce

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Dario Canovi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso, vogliono continuare..."

Il Milan ha scelto di aprire una nuova fase della propria storia puntando su idee innovative. Per costruire il futuro del club e gettare le basi di un progetto duraturo, la dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo perfetto per guidare la rinascita rossonera e avviare un nuovo ciclo ricco di ambizioni.

Dopo una stagione difficile, segnata da risultati inferiori alle aspettative e da prestazioni poco convincenti, la società ha deciso di intervenire con decisione. L'obiettivo è quello di riportare il Milan ai vertici attraverso un percorso chiaro e una crescita costante. Amorim arriva dopo la sua esperienza al Manchester United, una tappa importante della sua carriera che ha contribuito ad arricchire il suo bagaglio tecnico e professionale nonostante momenti negativi.

Tra i tifosi cresce la curiosità per il nuovo progetto e per le idee che il tecnico portoghese cercherà di trasmettere alla squadra. Per ottenere risultati serviranno tempo, continuità e fiducia nel lavoro quotidiano. Intensità, organizzazione e mentalità offensiva saranno elementi centrali della sua proposta calcistica. Il campo sarà il giudice definitivo. Amorim avrà la responsabilità di restituire entusiasmo, competitività e grandi ambizioni al Milan.

Intanto Dario Canovi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso, vogliono continuare una politica di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Liberarsi di tutti come ha fatto Cardinale...come fai a farlo senza avere un progetto alternativo, con un dg, un ds e un allenatore?