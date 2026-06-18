Canovi critica Ibra: "Lui ha in mano il Milan e se ne frega del club"

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Su TMW Radio, Dario Canovi ha parlato così dei rossoneri: Che progetto è questo del Milan? E Ibra che sta facendo le vacanze negli USA"

Il Milan ha deciso di voltare pagina e di affidare il proprio futuro a una nuova guida tecnica. La dirigenza considera Ruben Amorim l'uomo giusto per dare inizio a un progetto ambizioso e costruire un ciclo capace di riportare il club ai livelli che la sua storia impone.

La scelta arriva dopo una stagione particolarmente complicata, nella quale la squadra ha faticato a trovare continuità sia nei risultati che nelle prestazioni. Per questo motivo la società ha ritenuto necessario avviare un cambiamento profondo e significativo. Amorim approda in rossonero dopo l'avventura al Manchester United, esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con un contesto altamente competitivo e di maturare ulteriormente come allenatore nonostante alti e bassi.

Sarà importante accompagnare il nuovo percorso con pazienza e fiducia. La crescita della squadra richiederà tempo e la piena applicazione delle idee del nuovo tecnico. Pressing, intensità e ricerca costante del gioco offensivo saranno le basi della sua filosofia. Il lavoro quotidiano e la capacità di ottenere risultati faranno la differenza. Amorim avrà il compito di riportare entusiasmo, identità e ambizione all'interno del mondo Milan.

Intanto su TMW Radio, Dario Canovi ha parlato così dei rossoneri: Che progetto è questo del Milan? E Ibra che sta facendo le vacanze negli USA. Lui ha in mano il Milan e se ne frega del club".