Baiano sul caos Milan: "Ecco qual è la cosa buffa"

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Francesco Baiano, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Al di là che ci sia un po' di casino, la cosa buffa è che..."

Il Milan ha scelto di ripartire da nuove idee. Per costruire il futuro del club, la dirigenza ha visto in Ruben Amorim l'allenatore ideale per aprire un nuovo ciclo vincente.

Dopo una stagione segnata da numerose difficoltà e prestazioni poco convincenti, la società vuole dare una svolta significativa al progetto. Amorim arriva dopo l'avventura al Manchester United.

L'attesa tra i tifosi è grande. Saranno fondamentali pazienza e stabilità per consentire alla squadra di crescere. Pressing, intensità e spirito offensivo saranno alla base del nuovo corso. I risultati e il lavoro quotidiano saranno determinanti. Amorim avrà il compito di restituire entusiasmo e ambizione al Milan.

Intanto Francesco Baiano, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Al di là che ci sia un po' di casino, la cosa buffa è che non c'è una società forte e si prende prima il ds e poi l'allenatore. Perché dovrebbero lavorare insieme".