Svizzera-Bosnia 4-1: Jashari rimane in panchina per tutta la partita

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Ardon Jashari non scende in campo nella vittoria della Svizzera per 4-1 contro la Bosnia

Succede tutto nell’ultima mezz’ora: Svizzera-Bosnia finisce 4-1 dopo una buona parte di match piuttosto bloccato. Sblocca tutto Manzambi al minuto 74 con un gran tiro al volo, poi l’espulsione di Muharemovic cambia tutto: Bosnia in 10 e la Svizzera prende piede.

Vargas fa 2-0 e Manzambi chiude tutto al 90esimo. Mahmic segna il gol della bandiera al terzo di recupero e Xhaka mette il punto esclamativo al 97esimo: rigore realizzato e 4-1 finale. Il milanista Jashari non è entrato in campo e ha passato tutti i 90 minuti della seconda giornata del girone B del Mondiale in panchina.