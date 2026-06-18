Ordine: "Secondo fonti affidabili ieri Cardinale è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV"
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Secondo Franco Ordine ieri Gerry Cardinale è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV
In questi minuti alcuni media, tra cui TeleLombardia, hanno mostrato delle foto di Gerry Cardinale a Roma: il numero uno di RedBird si troverebbe ora nella Capitale. Scrive Franco Ordine su X che il proprietario del Milan "secondo fonti affidabili ieri è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV". Questo il suo tweet: "Girano foto di Gerry Cardinale in piazza del popolo a Roma (Telelombardia le ha mostrate): secondo fonti affidabili ieri è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV".
Secondo incontro decisamente importante in pochi giorni per il manager italoamericano, dopo che era stato immortalato insieme ad Ibrahimovic alla Casa Bianca in occasione della celebrazione degli 80 anni del presidente degli USA Donald Trump.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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