Il giornalista portoghese di Record spiega il modo di giocare di Amorim

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Che tipo di calcio devono aspettarsi i tifosi del Milan?

"È una combinazione di molti degli aspetti che ho menzionato nella risposta precedente. Lo stile di Amorim è molto orientato all’attacco, con una forte enfasi sull’utilizzo delle corsie laterali. I suoi esterni, sia a sinistra sia a destra, sono chiamati a garantire ampiezza e profondità in modo significativo nello sviluppo del gioco della squadra. Amorim cerca di costruire la propria squadra attorno a un centrocampo solido e stabile, con un posizionamento generalmente basato su un blocco medio-alto. Allo stesso tempo, concede una notevole libertà creativa ai giocatori offensivi, incoraggiandoli a ruotare le posizioni, combinare nello stretto e creare movimenti fluidi nella fase d’attacco. Nel complesso, il suo modello di gioco si fonda su una struttura difensiva forte nelle zone centrali del campo, in particolare tra la linea difensiva e quella di centrocampo. In fase offensiva, invece, l’attenzione si sposta sull’ampiezza, sulla velocità e sulle combinazioni rapide. È uno stile di calcio molto moderno, che offre grande libertà ai giocatori nelle posizioni avanzate, mantenendo però alle loro spalle una solida struttura collettiva".