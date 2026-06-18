Krosche saltato, Biasin: "Ci racconteranno che faceva parte di un lotto di dirigenti tra cui scegliere£

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Fabrizio Biasin commenta in maniera molto negativa l'affare saltato tra Milan e la coppia dirigenziale Krosche-Hardung

Markus Krosche e Timmo Hardung non entreranno a far parte del Milan. Oramai questa è tutta storia nota: l'Eintracht Francoforte ha legittimamente alzato il muro, forte del contratto a cui sono legati i dirigenti, sottolineando che oramai la stagione è avviata e non hanno intenzione di mettersi nemmeno a discutere di un possibile indennizzo. Il Milan si ritrova ancora con un pugno di mosche, dopo il rifiuto di Rangnick. Fabrizio Biasin ha offerto il suo punto di vista in merito in diretta su Cronache di Spogliatoio.

IL COMMENTO DI BIASIN SU KROSCHE E HARDUNG

Il commento di Fabrizio Biasin sulle modalità con cui il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore e sta scegliendo i dirigenti dell'area sportiva, ancora senza successo: "Il Milan dopo aver cercato 50 allenatori e averne preso uno raccontandoci che era il prescelto, ci dice che ci sono alcuni dirigenti preferiti e poi scopriamo che i diretti interessati non erano nemmeno poi così troppo convinti di venire. Adesso ci racconteranno che in realtà facevano parte di un lotto di dirigenti tra i quali scegliere".