Svizzera-Bosnia, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Jashari
Queste le formazioni ufficiali di Svizzera-Bosnia, match valido per la 2^ giornata del gruppo B dei Mondiali. Il rossonero Jashari è di nuovo in panchina come nella gara d'esordio contro il Qatar.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye. A disp.: Keller, Mvogo, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Manzambi, Okafor, Sow, Vargas, Zakaria. CT. Murat Yakin
BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Bajraktarevic, Basic, Bazdar, Burnic, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadziakadunic, Lukic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Tabakovic. CT. Sergej Barbarez.
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