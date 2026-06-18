Guidi: "Nuovo contatto per Krosche ma situazione ancora bloccata"

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Secondo Marco Guidi della Gazzetta dello Sport oggi c'è stato un nuovo incontro Milan-Krosche: ancora situazione bloccata

Il Milan starebbe cercando di rimediare alla brutta figura di Markus Krosche. Dopo il rifiuto di Ralf Rangnick che ha declinato la proposta del club rossonero di diventare Head of Football milanista, Gerry Cardinale ha virato sul dirigente tedesco dell'Eintracht Francoforte e sul suo collaboratore Timmo Hardung. Secondo quanto filtrava dal club tutto pareva fatto per l'arrivo dei tedeschi e invece il club di Bundesliga si è messo di traverso, forte dei contratti ancora lunghi dei suoi due uomini, costringendoli al rifiuto. Il Milan starebbe comunque provando a fare gli ultimi tentativi.

GUIDI: "NUOVO CONTATTO MILAN-KROSCHE: SITUAZIONE BLOCCATA"

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi, il Milan starebbe ancora tentando la pista Markus Krosche. Il giornalista della rosea lo ha rivelato tramite il proprio profilo X, rispondendo all'account di un tifoso rossonero che gli chiedeva se ci fossero novità da Francoforte. Questa la risposta di Marco Guidi su Milan e Krosche: "Confermo che stamattina c'è stato un contatto tra il Milan e l'intorno di Krosche, ma per ora situazione ancora bloccata"