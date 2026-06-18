Di Napoli: "Credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste"

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Arturo Di Napoli, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che..."

Il Milan ha deciso di affidarsi a una nuova visione per il futuro. Per aprire una fase differente della propria storia, il club ha individuato in Ruben Amorim l'allenatore ideale.

La stagione appena trascorsa è stata segnata da difficoltà e prestazioni poco soddisfacenti. La società è quindi intenzionata a dare una svolta concreta. Amorim arriva dal Manchester United con una filosofia di gioco moderna.

L'ambiente rossonero segue con attenzione l'evoluzione del progetto. Saranno necessari tempo ed equilibrio per costruire basi solide. Intensità, pressing e mentalità propositiva saranno principi fondamentali. Alla fine saranno i risultati a parlare. Amorim avrà il compito di restituire entusiasmo e rendere il Milan nuovamente competitivo.

Intanto Arturo Di Napoli, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste, credo che Ibra sia più negativo che positivo. Intorno a lui si è creata un'atmosfera negativa. E la lite con Allegri deve far riflettere. Prima di andare al Milan, serve una programmazione che oggi non vedo".