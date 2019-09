Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha parlato a Sky Sport 24 di Piatek: "Ieri Piatek si è sfogato dopo un estate di silenzi in cui è stato un po' massacrato. Non è stata una buona prova la sua, ma il gol magari lo ha sbloccato e questo in vista derby è sicuramente una buona notizia per il Milan".