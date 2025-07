Biasin sul Milan: "Tare e Allegri dovranno combattere non poco per far valere la loro indipendenza perché, a monte, c’è ancora chi vuole imporre se stesso a livello di scelte e decisioni"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha commentato così il mercato del Milan, in particolare il mancato arrivo di Archie Brown che ha preferito andare a giocare al Fenerbahçe: "Il Milan ha dovuto dire addio a tal Archie Brown, professione difensore. Ecco, rispetto a tutto quello che si è detto e scritto, aggiungo la mia perdibile opinione: il problema non è che il Milan abbia perso siffatto giocatore, semmai che abbia provato a prenderlo.

Trattasi di giocatore “normale” e il Milan non ha bisogno di giocatori normali, soprattutto se devono sostituire giocatori come Theo Hernandez, poco affidabili ma certamente forti. La sensazione è che Tare e Allegri dovranno combattere non poco per far valere la loro personalità, professionalità e indipendenza perché, a monte, c’è ancora chi vuole imporre se stesso a livello di scelte e decisioni. Ci riusciranno? Sì, sono troppo scafati per farsi fregare".