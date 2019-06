Biglia, cessione ad almeno 6 milioni per non fare minusvalenza

Si è recentemente parlato del futuro incerto di Lucas Biglia, giocatore che resta legato al Milan da un solo anno di contratto, ma a 3.5 milioni netti. E' probabile che il nuovo corso voglia guardare altrove, visto anche il forte interessamento per Sensi, ma Biglia ha uno stipendio che potrebbe rappresentare un ostacolo in ottica cessione. Oltre a questo si aggiunge il residuale a bilancio dei 20 milioni versati alla Lazio nel 2017: per non fare minusvalenze, il Milan dovrà cedere l'argentino per una cifra di circa 6 milioni di euro.