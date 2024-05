Biglietti Milan-Salernitana: aperta oggi la "fase abbonati" per l'ultima dell'anno

vedi letture

Il Milan chiuderà la stagione 2023/24 nella partita a San Siro contro la Salernitana, valevole per la 38ª giornata di Serie A. Sarà il confronto numero dieci tra le due squadre, con il bilancio che sorride ai rossoneri con cinque vittorie, un successo per i campani e tre pareggi a completare il computo dei precedenti.

DATA E ORA

La data e l'orario di Milan-Salernitana non sono ancora stati definiti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Salernitana sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 7 maggio alle 23.59 di giovedì 9 maggio, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

Vendita libera: a partire da venerdì 10 maggio alle ore 12.00 e fino a esaurimento posti.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da 29€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 34€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE

Inoltre, sono disponibili - sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899" - gli ultimi biglietti Premium con Hospitality della stagione.