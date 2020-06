Bild - Finale di Champions a Lisbona. La UEFA lo ufficializzerà il 17 giugno

Arriva dalla Germania, più precisamente dalla Bild, la notizia secondo la quale la UEFA avrebbe deciso di affidare a Lisbona gli ultimi atti della Champions League 2019/20. Secondo quanto riportato dal media tedesco la scelta sarà comunicata il prossimo 17 giugno in occasione dell'Esecutivo ma la Capitale portoghese avrebbe battuto Francoforte e Mosca, dopo la rinuncia di Istanbul. La Champions dovrebbe essere decisa con una inedita final eight, con quarti, semifinali e finale nella stessa città. La UEFA avrebbe scelto Lisbona per svariati motivi: la presenza in città di più stadi; il fatto che in Champions non ci sono in corsa squadre portoghesi e dunque tutte le contendenti giocherebbero in campo neutro.