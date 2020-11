Dominik Szoboszlai è uno dei talenti più osservati, soprattutto dai top club europei. L'ungherese è stato accostato per molto tempo al Milan, che sembrava aver fatto importanti per il classe '00. Ma il fantasista del Salisburgo è molto cercato. Secondo quanto riporta la Bild Sport, il Lipsia è molto forte sul giocatore, e vorrebbe chiudere già per gennaio.