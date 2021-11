Bild - Ziyech, il Borussia Dortmund mette gli occhi sull'ex Ajax: Milan defilato

Tra i giocatori accostati al Milan negli ultimi mesi figura anche il nome di Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino in forza al Chelsea non è certo della sua permanenza in blues e, in questo senso, la Bild cita l'interesse del Borussia Dortmund come concreto nei confronti dell'ex Ajax. Il Milan, al momento, sembra essersi defilato dalla corsa al giocatore.