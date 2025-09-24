Bogdani: "Tare sta facendo un grande lavoro: spero ottenga i risultati che merita"

vedi letture

L'ex attaccante albanese di Serie A Erjon Bogdani è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Ilovepalermocalcio.com per parlare di quella che è stata una delle squadre in cui ha militato in Italia. Oltre a parlare dei rosanero, l'ex centravanti si è concentrato anche su Igli Tare, suo connazionale e amico, che oggi ricopre il ruolo di direttore sportivo per il Milan dopo diversi anni trascorsi nella dirigenza della Lazio. Di seguito le parole di Bogdani riportate dal sito tematico rosanero.

Cosa pensa del lavoro svolto al Milan dal suo connazionale Tare?

"Con Igli abbiamo un bellissimo rapporto e anche lo scorso anno è venuto a trovarmi a Palermo a casa mia. Sta facendo un grande lavoro anche se è chiaro che ancora il percorso è lungo. Abbiamo avuto modo di rivederci in Nazionale e questo mi ha fatto molto piacere. Rivolgo ulteriormente il mio in bocca al lupo a lui e spero che possa ottenere i risultati che merita".