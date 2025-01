Bollettino Milan: Conceiçao annuncia che è impossibile il recupero di Leao per domani

vedi letture

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati al Milan. Sergio Conceicao affronterà la semifinale di Supercoppa Italiana di domani senza diverse pedine importanti.

Gli infortunati nel Milan:

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Noah Okafor: Lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Non è partito con la squadra per la Supercoppa.

Rafael Leao: Risentimento al flessore della coscia sinistra. Conceiçao ha annunciato che è impossibile che il numero 10 recuperi per domani sera.

Samuel Chukwueze: lesione bicipite femorale sinistro. Controlli tra 7-10 giorni, stop di circa un mese.

Christian Pulisic, Filippo Terracciano, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Difficile dire se hanno la condizione necessaria per affrontare i 90 minuti ma sono da considerare recuperati.