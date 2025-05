Bologna, Fenucci blinda Italiano e vuole proporgli il rinnovo

"Per Italiano parlavano i risultati”. Parola di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna che, dal palco del premio Bulgarelli, ha elogiato così Vincenzo Italiano: “Sul professionista non abbiamo mai avuto dubbi, sull'uomo abbiamo imparato a conoscerlo ed è nato un rapporto di empatia. Abbiamo voglia di continuare insieme e parleremo nei prossimi giorni per capire come prolungare questo rapporto.

Siamo molto contenti di quello che è stato realizzato e Vincenzo è stato il maggior artefice di questo successo. Ci ha riempito il cuore di emozioni e può essere un bello spot per il calcio italiano. Voglio ringraziare tutti i 30.000 che sono venuti a Roma. Negli ultimi 20 minuti ogni volta che la squadra conquistava palla si alzava un boato. È la vittoria di tutti. Sartori? Ormai si pensiona qui da noi. Altri due anni ce lo abbiamo. Le società crescono per cicli e noi abbiamo iniziato un percorso diverso con l'arrivo di Sinisa, alzando gli investimenti, e coinvolgendo uomini che hanno fatto la differenza. Cercheremo di continuare tutti insieme, cercando anche di fare una bella figura in Europa"

Al suo fianco, presente proprio Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del club rossoblù: "Io devo solo ripetere quello che hanno già detto Vincenzo e Claudio. Siamo felici di aver dato un trofeo ai bolognesi. Nel mio passato ne avevo già perse 3, una da giocatore e due da direttore sportivo"