Bombolette spray, Infantino sotto accusa: rischia tra i 40 e i 100 milioni per un presunto furto di brevetto

Secondo quanto riporta As, Gianni Infantino sarebbe nei guai per le bombolette spray utilizzate in campo. L'attuale presidente della Fifa, infatti, è accusato da Pablo Silva e Haine Allemagne, inventori del suddetto strumento, per aver utilizzato senza il loro permesso il brevetto. Queste le parole di uno dei due inventori: "Stiamo aspettando la sentenza di primo grado, Chiederemo che Infantino venga incarcerato e che vengano confiscati i beni. L'uso dello spray fu concordato con Grondona e Blatter. Infantino ha utilizzato la nostra invenzione senza consenso, usando un marchio diverso. Quando abbiamo visto lo spray agli ultimi Mondiali, siamo esplosi". La FIFA rischia di dover pagare dai 40 ai 100 milioni.