Bonan: "Boban sa che Pioli gli garantisce quello che lui vuole"

Alessandro Boban è intervenuto su Sky Sport 24 e ha parlato di Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan: “Boban ha fiutato che c’era uno scarso consenso popolare, ma seguendo una sua linea di pensiero ha ritenuto opportuno portare al Milan Pioli perché lo ritiene un bravo allenatore. Sa che Pioli gli garantisce quello che lui vuole, cioè una squadra messa in campo seguendo una logica legata alle caratteristiche dei calciatori. Siamo di fronte ad una scelta che ha un suo perché. Mi dispiace che ci si dimentichi delle cose buone che Pioli ha fatto in passato ma ci si soffermi sul suo aspetto fisico e non ci sia lucidità nel giudicarlo. Ha fatto bene in diverse piazze e sa come mettere in campo una squadra. Se ripenso ad esempio alla sua esperienza a Firenze non mi viene in mente una squadra messa in campo senza logica. Poi c’è qualcosa su cui deve migliorare un po’: ha sempre fatto bene nel primo anno e meno bene nel secondo. Pioli ha una personalità ben definita, ha la capacità di entrare nei cuori dei giocatori, ma quando magari ci sono delle difficoltà deve essere bravo a pensare di meno al cuore e concentrarsi di più sulla testa. Però siamo di fronte ad un bravissimo allenatore".