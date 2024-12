Bonan: "Per il Milan può essere la gara della svolta, per l'Atalanta..."

Presente negli studi di SkySport24, Alessandro Bonan ha parlato così in vista di Atalanta-Milan di questa sera: "E' una partita importante. Per il Milan potrebbe essere una svolta storica con la 's' minuscola, mentre per l'Atalanta potrebbe essere una svolta Storica con la 's' maiuscola. Il Milan deve trovare un po' di continuità, fin qui ha alternato prestazioni positive a prestazioni non di livello. E' una sfida tra due allenatori diversi: l'Atalanta ha trovato un grande equilibrio, mentre il Milan non ancora. La squadra nerazzurra è stata costruita molto bene e poi ci sono diversi giocatori che con Gasperini sono migliorati.

Il lavoro di Fonseca? Vero che serve tempo, ma ora siamo a dicembre e quindi il tempo c'è stato. Fonseca si è dimostrato molto fermo, forse è la sua qualità più importante. Ha fatto scelte coraggiose, come le esclusioni di Leao, e ora sta raccogliendo i frutti. L'inserimento di Musah ha dato maggior equilibrio al Milan.

Retegui in panchina? Per me cambia poco per l'Atalanta. De Ketelaere? Al Milan aveva dimostrato all'inizio di essere un giocatore importante, poi ha pagato la giovane età e forse aveva bisogno di ambientarsi nel nostro calcio. L'anno scorso ha fatto un buon campionato con l'Atalanta, ora sta avendo numeri straordinari".