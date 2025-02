Bonanni: "Le valutazioni per Comuzzo, Lucca e Casadei? Sono follia"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni.

Sorteggi di Champions ed Europa League. Che ne pensa?

"Credo che l'Atalanta non possa avere grandi difficoltà col Bruges. Più che il Milan temo la Juventus. Per me è un grande flop in campionato, anzi un grandissimo flop. Ho paura che la Juve possa essere la grandissima delusione sia in Italia che in Europa e ho grandissimi dubbi su Motta. Col Benfica ha giocato con un solo difensore di ruolo, ok, ma ci sono problemi muscolari e come mai è così? Ha speso 150 mln per tre giocatori e nessuno ha personalità".

Cosa ne pensa delle ultime voci di mercato?

"Per me è follia Comuzzo 35 mln, così come per Lucca 30 mln. Casadei va bene in prestito ma spendere 20-25 mln per un giocatore di prospettiva ma che deve dimostrare ancora tutto, anche qui è follia".