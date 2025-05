Bonucci a Mediaset: "Partita da 50-50. Conceiçao mi piaceva per carisma e leadership già dal Porto"

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juve e Milan, ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia. Le sue parole:

Milan favorito?

“Credo che, per quello che ha fatto vedere il Bologna negli ultimi mesi, e venendo dal percorso di Motta, ci sono tutte le caratteristiche per tenere il 50-50. Il Milan ha recuperato un’identità cambiando modulo, sono convinto che vedremo una grande partita stasera”.

Conceiçao merita di rimanere in caso di vittoria?

“Io penso che l’importante per lui sia finire questa stagione con un percorso di crescita, con due trofei nessuno potrebbe dirgli nulla. È stato intelligente a capire che la squadra non poteva continuare a giocare quando è arrivato. Poi le valutazioni le fa la società. Quando l’ho incontrato col Porto mi piaceva per carisma e leadership e per come giocava la sua squadra”.