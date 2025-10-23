Borghi: “Vittoria pesantissima del Milan. L’atteggiamento di Leao è la cosa più positiva”

Analizzando l’intera giornata di Serie A, Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha parlato così della vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina, della prestazione di Leao e non solo. Questo il suo commento:

“Il Milan è la squadra più sorprendente, visto com’era iniziato il suo campionato. La vittoria contro la Fiorentina è secondo me una vittoria pesantissima perchè è una condizione che è arrivata in condizioni estremamente complesse, la lista degli assenti l’avete vista, era una partita piena di trappole. Quindi aver vinto questa partita per il Milan è un segnale grosso, anche perchè è stata la prima vittoria in rimonta di questo cammino, per cui questo ci dice che non solo c’è entusiasmo, non solo è stata data un’anima alla squadra, ma questo Milan ha mentalità, perchè con tutte queste situazioni, ritrovarsi anche sotto avrebbe potuto essere il momento definitivo dell’afflosciamento nella partita, invece il Milan ha risalito la corrente e che ha restituito un grande fattore, ovvero Rafael Leao. Nonostante tutte le assenze, la mancanza dei punti cardine, il Milan ha saputo reagire”.

Su Leao: “È stata la serata di Rafa Leao, a me era piaciuto tutto sommato anche nella consegna che rimane però un po’ complicata di numero 9. Mi era piaciuto per l’atteggiamento, l’atteggiamento di Leao c’è stato fino all’inizio perchè ha tentato di venire in basso, ha tentato di proporsi come approdo per uscire del pallone, poi per me rimangono cose un po’ complicate da interpretare per lui, però con questo tipo di atteggiamento la strada è quella giusta. Poi però quando è entrato Gimenez e lui è andato sotto punta e ha potuto tornare nel suo regno sulla sinistra, Leao è stato decisivo prendendosi la responsabilità del tiro da fuori, di andare a calciare il suo primo rigore con la maglia del Milan. Il modo in cui ha giocato questa partita, il modo in cui Leao si è presentato a questa stagione, è la vera grande notizia per il Milan”.