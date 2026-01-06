Bove tratta rescissione con la Roma: verso l'Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Edoardo Bove ha cominciato a discutere con la Roma, alla quale è legato fino giugno 2028, la rescissione del contratto in giallorosso. Il 23enne centrocampista è fermo da 13 mesi, a causa dell'arresto cardiaco in campo durante Fiorentina-Inter del 1/o dicembre 2024. A Bove è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, e per questo non può attualmente ottenere l'idoneità medica in Italia.

L'obiettivo di Bove è di trovare una squadra in Inghilterra, se possibile anche prima della chiusura dell'attuale finestra di mercato. In passato Bove era stato avvicinato da rappresentanti di alcune squadre inglesi (ANSA).