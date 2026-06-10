Braglia sul Milan: "La società però deve decidere i ruoli al suo interno, dove ha fallito lo scorso anno"

vedi letture

Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "L'identità della squadra va data con uno staff e con chi deve lavorare per una rosa..."

Per il Milan è arrivato il momento di voltare pagina e pianificare con attenzione le prossime mosse. La stagione appena conclusa ha lasciato più di qualche delusione tra società e tifosi, rendendo necessaria una riflessione approfondita sul percorso intrapreso. I risultati ottenuti non hanno rispecchiato le aspettative e hanno spinto il club a valutare nuove soluzioni.

L'obiettivo è costruire un progetto chiaro che permetta alla squadra di ritrovare continuità e competitività. Programmazione, organizzazione ed equilibrio saranno aspetti fondamentali per gettare basi solide. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro sportivo del club. Il Milan vuole aprire una nuova fase della propria storia, puntando su una crescita costante e sull'ambizione di tornare protagonista ai massimi livelli.

Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "L'identità della squadra va data con uno staff e con chi deve lavorare per una rosa come quella del Milan. Il campo dirà se certe scelte sono state opportune o meno. Glasner ha un'identità ben definita, arriverà da una richiesta di Ragnick di sicuro. La società però deve decidere i ruoli al suo interno, dove ha fallito lo scorso anno".