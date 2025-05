Branchini, agente di Allegri: "Milan o Napoli per Max? Per ora non lo vedo da nessuna parte.."

Direttamente da Solomeo per la premiazione del Golden Boy 2025, Giovanni Branchini, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Noi stiamo soffrendo in questi anni una carenza di talenti assoluti. Abbiamo una lega che sembra sia iniziata a funzionare nell’ultimo periodo. L’importante è che anche la federazione capisca che deve intervenire in alcuni settori”.

Branchini ha poi parlato di Allegri: “Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza” .