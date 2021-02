Brasile, il San Paolo cerca un tecnico: Crespo in pole

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 FEB - Dimessosi dalla guida tecnica del Defensa y Justicia, con cui ha vinto la Coppa Sudamericana, Hernan Crespo sarebbe sul punto diventare il nuovo allenatore del San Paolo. Fonti del club 'tricolor' hanno fatto sapere che l'argentino ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha già avuto un colloquio con la dirigenza paulista, alla ricerca di un tecnico dopo l'esonero di Fernando Diniz. Il San Paolo ha deciso di puntare su un 'mister' straniero, e per questo oltre che a Crespo, che è il favorito, sono stati sondati lo spagnolo Miguel Angel Ramirez, che dopo aver lasciato a dicembre gli ecuadoregni dell' Independiente del Valle (con cui ha vinto la Sudamericana 2019) ha un preaccordo con l'Internacional di Porto Alegre, e il portoghese Pedro Martins, attualmente in Grecia all'Olympiacos Pireo. Ma, come detto, il favorito rimane Crespo (contattato anche dal Santos) per il gioco offensivo che fa praticare alle sue squadre e che, secondo la dirigenza, dovrà essere a caratteristica anche del San Paolo. (ANSA).