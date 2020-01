Brescia-Milan 0-1: altro gol da tre punti per Rebic

Il Milan soffre le pene dell’inferno, ma alla fine sbanca il “Rigamonti”. È il grande momento di Ante Rebic, che entra dalla panchina e risolve la partita. Un gol da tre punti, come quello realizzato al 93esimo all’Udinese. Una vittoria pesantissima per i rossoneri di Pioli, la terza nelle ultime tre gare di Serie A (non era mai successo in questa stagione). Il Brescia avrebbe meritato molto di più, ma un Donnarumma ispiratissimo - come sempre, del resto - ha tenuto in piedi la baracca a inizio ripresa. Fino al gol di Rebic, tanto prezioso quanto letale. Pioli può essere soddisfatto per il risultato, ma il livello delle prestazioni deve crescere.