Bucchioni: "Gimenez può sbloccarsi e tornare utile"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sul delicato che momento che stanno attraversando gli attaccanti.

Italiano piace tanto a Napoli:

"L'estate scorsa non è andato al Milan per rimanere a Bologna".

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".