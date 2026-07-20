Bucchioni: "Leao il grande problema: non ci sono offerte"

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Enzo Bucchioni ha commentato la situazione attuale del Milan sul mercato, con un affondo particolare sulla cessione di Rafael Leao

Dopo i primi due grandi colpi, complessivamente da oltre 100 milioni, il Milan adesso sta temporeggiando e sta cercando di capire come muoversi sul mercato, sia in entrata ma anche e soprattutto in uscita dove tutto ancora tace ed è fermo. Per commentare le idee rossonere in sede di calciomercato, il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso nel consueto editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com.

MILAN, LEAO IL GRANDE PROBLEMA

Il commento di Enzo Bucchioni sulle strategie di mercato del Milan: "Dopo i fuochi d'artificio (cento milioni per Ramos e Gila), ora il Milan deve fare operazioni in uscita per recuperare. E il grande problema è Leao. Tutti aspettano la fine del mercato, non ci sono offerte. I rossoneri lo valutano sessanta milioni, non sono ammesse minusvalenze, ma venderlo non sarà facile. Le dichiarazioni del giocatore, la sua voglia di andarsene sbandierata più volte, hanno messo il Milan in difficoltà. Ma in uscita ci sono pure Loftus-Cheek e Fofana valutato 25 milioni".