Bucchioni: "Se parte Szczesny un minuto dopo la Juve chiama Raiola per Donnarumma"

L’ultimo dei grandi temi è il portiere. Allegri terrebbe volentieri Szczesny, ma non dice certamente no a Donnarumma, la valutazione la dovrà fare la società. L’ex milanista, ovviamente, intriga. E’ un’operazione costosa, ma a parametro zero prendere un top portiere buono per i prossimi vent’anni non è roba da poco. Il silenzio di queste settimane e la sensazione che la pista si sia raffreddata è dovuta solo al fatto che la Juve sta sondando per capire se ci sono reali possibilità di piazzare Szczesny che guadagna sette milioni netti. Se parte il polacco un minuto dopo la Juve chiama Raiola per Donnarumma.