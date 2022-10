Bucciantini: "Le assenze hanno pesato. Senza Theo, il Milan è più timido"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Bucciantini, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Chelsea: "Le assenze hanno pesato sicuramente. Tra Italia ed Europa c'è una fisicità diversa. In A il Milan sembra molto forte fisicamente, mentre in Champions quella differenza non si vede con le altre squadre. A quel punto dovresti puntare sulla tecnica, ma contro il Chelsea i giocatori tecnici hanno fatto molta fatica. Il Milan è andato sotto di squadra. Mi ha ricordato un po' il primo tempo dell'anno scorso a Liverpool, dove però nel finale il Milan ha trovato due gol che hanno cambiato la partita. Ieri ha avuto una grande doppia chance prima dell'intervallo, ma stavolta non ha segnao. Quella partita contro i Reds non fu tanto diversa da quella di Londra. In questo momento il Milan, contro lo big europee che giocano ad un ritmo diverso, fa fatica. Mancava anche il giocatore che incarna la prepotenza fisica del Milan, vale a dire Theo. Senza di lui il Milan è più timido e in alcune gare questa timidezza la paghi più che in altre".