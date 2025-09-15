Bucciantini: "Modric riconnette i tifosi rossoneri alla loro storia: è un recupero di grandezza"

vedi letture

Marco Bucciantini nel Club di Sky Sport 24 ha commentato l'immensa prestazione di Luka Modric che ha regalato, con il suo primo gol in rossonero, la vittoria per 1-0 contro il Bologna al Milan. Le parole di Bucciantini: "Chi vede il calcio, lo prevede: leggeva tutto quello che faceva il Bologna. Mi è piaciuto tanto il piacere nel segnare questo gol e il boato di San Siro. Lasciamo perdere i 40 anni, adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla loro storia, parla alla loro storia. È un recupero di grandezza, ti fa sentire da un’altra parte della storia".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.