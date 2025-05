Buffon controcorrente: "Non sono sicuro che Conte lascerà il Napoli"

L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy, da Solomeo, in provincia di Perugia: "C'è attesa e curiosità, la certezza è che l'unico obiettivo e la cosa a cui pensare nei prossimi mesi. Vogliamo qualificarci, senza se e senza ma".

Tra le sue parole, anche quelle sul futuro di Antonio Conte, amico ed ex compagno di squadra ma soprattutto il sogno di tutti i tifosi milanisti per la panchina del Milan.

Questa stagione della Juventus può essere paragonata a quella precedente alla prima avventura di Conte? Può essere lui l'uomo giusto?

"A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo. Lui è un grandissimo allenatore e il profilo perfetto per le situazioni che stanno vivendo certe squadre lo dice la sua storia, penso".