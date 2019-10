Buffon e Bergamaschi: gli ultimi Ventennials del Milan

Dopo la scomparsa di Renzo Burini, il "quarto" giocatore del Gre-No-Li mancato all'età di 92 anni, sono rimasti in vita due giocatori rossoneri nati negli anni Venti. Il portiere Lorenzo Buffon, nato il 19 dicembre 1929 e il difensore Mario Bergamaschi, nato ancor prima il 7 gennaio 1929. Buffon è stato presente, nel maggio del 2014 a Milano, nella serata di gala dell'inaugurazione di Casa Milan, il nuovo quartier generale rossonero.

Mario Bergamaschi di recente è stato incontrato dallo storico rossonero Luigi La Rocca: "La miglior partita del Milan di quest'anno è stata contro il Torino, almeno limitatamente al primo tempo. Però il Milan può e deve giocare meglio, deve correre di più ed essere più convinto". Bergamaschi è stato un rossonero degli anni Cinquanta, ha vinto due scudetti e il suo soprannome era Spanna.

Ancora oggi Bergamaschi segue con passione e affetto il Milan: è convinto che Suso abbia scatto e qualità, ma solo sulla fascia e non in altre zone del campo più centrali a suo giudizio. Nelle sue 151 presenze rossonere, Bergamaschi non ha vinto solo i titoli tricolori del 1955 e del 1957, ma anche la Coppa Latina del 1956.

Dal canto suo, Lorenzo Buffon ne ha messe insieme ben 300 di partite nel Milan. Vincitore di ben 4 scudetti e di 2 Coppe Latina in maglia rossonera, il popolarissimo "Tenaglia", detto anche "Lorenzo il Magnifico", è stato un portiere storico del Milan. Il giovane e sognatore portiere del Portogruaro ha fatto poi una grande carriera, anche in Nazionale dove ha totalizzato 15 gettoni di presenza. Noto alle cronache mondane nell'epoca per il suo matrimonio con Edy Campagnoli, la prima valletta di Mike Bongiorno a "Lascia o Raddoppia", Buffon resta uno degli indimenticabili della storia rossonera.