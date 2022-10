Buffon: "Scegli me", Maldini: "No, vedrai che sarà nelle mie mani". Il dialogo sulla Coppa prima di Manchester 2003

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, si è così espresso a DAZN, nel docufilm 'Stavamo bene insieme' sulla finale di Manchester 2003, persa dalla Juventus e vinta dal Milan e, in particolare, sull'ingresso in campo delle due squadre: "Ero quasi vicino a Paolo perché lui era il capitano e io il portiere e venivo appena dopo il capitano, e dissi: "Ciao Paolino, che bello vederti! Guarda che bella giornata - perché a Manchester c'era un sole bellissimo - e che bellissimo pubblico". Poi c'era la coppa davanti e ho detto: "Speriamo che lei scelga me e non scelga te". E di fatti la sua reazione fu così attraverso la coppa, come per dire: "No, scegli me" e io faccio: "No no, vedrai che arriverai nelle mie mani".