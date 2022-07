Buon compleanno a Tommaso Pobega: il centrocampista rossonero compie 23 anni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorno di festa in casa rossonera. Il giovane centrocampista rossonero Tommaso Pobega spegne oggi 23 candeline. Dopo quattro esperienze in prestito, una in Lega Pro, una in B e due in A, quest'anno sembra giunto il momento per il calciatore originario di Trieste di giocarsi le sue possibilità in rossonero. Il profilo ufficiale del Milan ha scritto un post di auguri per Pobega: "Buon compleanno a un ragazzo che respira rossonero! Sono 23!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri: buon compleanno Tommaso!