C'è accordo Serie A-Aic, stipendi ridotti del 25% in caso retrocessione

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' stato siglato il nuovo accordo collettivo per i calciatori tra Lega serie A e Aic e tra le norme inserite c'è quella che riguarda la possibile riduzione degli ingaggi in caso di retrocessione in serie B. La contrazione del costo dei giocatori è attualmente già possibile con accordi caso per caso, ma il nuovo contratto prevede una riduzione del 25% in caso di mancata intesa. La norma non si applica per i contratti in essere o per quelli siglati di questa sessione di mercato ma solo per quelli che lo saranno dopo il 2 settembre.

Nel testo del nuovo accordo, si legge: "In caso di retrocessione della squadra in Serie B, la retribuzione fissa è automaticamente ridotta del 25%". Inoltre, la riduzione "decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e permane per quelle eventualmente successive, salvo il caso di una nuova promozione in Serie A che comporterà il ripristino del livello retributivo originario". (ANSA).